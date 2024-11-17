Başlık: “Narin Cinayeti Davasında Duruşma Gecikti”

Narin cinayetinin aydınlatılması beklenen duruşmasına 26 Aralık’a kadar ara verildi. Duruşma sonrası Narin’in babası Arif Güran ve avukat ekibi, iddianameye karşı etkin bir şekilde harekete geçti ve bu durum, şu an ailenin girişimleri tarafından gündeme getiriliyor. Narin’in babası Arif Güran, 8 yaşındaki kızının katilini veya katillerini ortaya çıkaracak yargılamaya odaklanmak yerine, her türlü delil ve iddiayı geçersiz kılmaya çalışıyor. Arif Güran’ın, yargılama sürecinde ortaya çıkabilecek iddialar arasında eşi ile tutuklu kardeşi arasındaki ilişki konusunda büyük bir rahatsızlık duyduğu düşünülüyor. Narin’in cesedini dere yatağına gömen tutuklu Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası Salim Güran ile annesi arasında bir ilişki olduğunu ve bu ilişkiyi gören Narin’in öldürüldüğünü savunuyor. Ancak tutuklu sanıklar amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran, bu ilişkiyi reddediyor. Şu ana kadar bu iddia yargı kararıyla ispat edilemedi ve duruşmalar sırasında gerçeğin ne olduğu anlaşılacak. Mahkeme, dosyaya titizlikle eğildi, soruşturmalar devam ediyor fakat aile kendilerine göre katili bulmuş durumda.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI AİLEYİ KAYGILANDIRIYOR

Bu ilişki iddiasının baba Arif Güran’ı ciddi şekilde rahatsız ettiği görülüyor. Arif Güran, uzun bir süre eşiyle cezaevinde görüşmedi ve cinayetin ardından yaptığı açıklamalarda, kim olursa olsun yargının cezalandırmasını istediğini belirtti. Baba Güran, hemen bir katil bularak ailesinin aklanmasını ve namusuna yönelik suçlamaların ortadan kalkmasını hedefliyor ancak bu tutum ve davranışları garip karşılanmaya başladı. Başlangıçta tamamen yargıya güvendiğini ifade eden Arif Güran, adli tıp raporu ve iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte sürekli açıklama yapmaya başladı. Mahkeme salonunda eşine sarıldı ve sanık kardeşine yakınlık gösterdi. Ailenin amacı, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’ı bir an önce serbest bıraktırmak ve Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne gömen Nevzat Bahtiyar’ı tek suçlu olarak ilan etmek.

AİLE İÇİNDEKİ TUTARSIZLIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Narin’in babası Arif Güran, dava dosyasına hâkim olmadığı gibi, sanık ve tanık beyanlarıyla çelişmeyi göze alarak bu taktiğini sürdürüyor. Yargılama sonuçlarını beklemek yerine bir an önce katili ilan etmeye çalışıyor. Son olarak, dava dosyasından sızan görüntüler, 8 yaşındaki kızını kaybetmiş bir babayla uyumlu bir portre çizmiyor. Arif Güran, duruşmalarda sık sık bayılıyor, oysa tutuklanmasının ardından sanık oğlu Enes Güran ile yaptığı görüşmelerde baba oğul son derece neşeliler. Dosyada, tutuklu Enes Güran’ın ailesiyle yaptığı birden fazla görüşmeye ait kayıtlar var. İlk kayda göre, tutuklanmasının ardından Enes Güran, cezaevinden abisi Baran Güran’ı aradı. Bu kayıtta, Enes Güran ağlamaklı bir sesle korku içinde. En büyük korkusu ise Narin’e ait DNA izlerinin kendisinde çıkması.

Dava dosyasında yer alan bir keşif kaydı ise önemli bilgiler içeriyor. Bu kayıtta, resmi görevliler Narin’in kaybolduktan sonra köyde inceleme yaparken çocuklarla konuşmaları kayıt ediyor. Bir çocuk, açık bir dille Narin’i en son gördüğünü belirtip, yemek yiyeceğini söyleyerek yokuştan yukarı, evine doğru çıktığını ifade ediyor. Narin’in kuzenleri ise “Narin’i evinin orada gördüm, uzaktan seslendim. ‘Yemek yiyip geleceğim’ dedi ve en son patika yoldan evinin oraya giderken gördüm.” diyerek Narin’in gidişini anlatıyorlar. Bu açıklamalar, Narin’in amcasının evinde öldürüldüğü ve kayıtlara göre annesi ve kardeşinin aynı bölgede bulunduğu iddianemeyi destekliyor. Baba Arif Güran, Narin’in bu yokuştan hiç çıkmadığını ileri sürerek, Nevzat Bahtiyar tarafından yokuşa çıkmadan öldürüldüğünü ifade ediyor. Baba Güran, dava dosyasına aykırı iddialarını sürekli gündeme getiriyor.