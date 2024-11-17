Başlık: “Narin’in Cinayetinde Duruşma Süreci Devam Ediyor”

NARIN CİNAYETİ DAVASINDAKİ GELİŞMELER

Narin cinayetinin aydınlatılacağı duruşmaya, 26 Aralık’a kadar ara verildi. Duruşma sonrasında Narin’in babası Arif Güran ve avukat ekibi, iddianameye karşı yoğun bir şekilde karşı hamle yapmaya başladı, bu süreçte dosya aile tarafından yeniden gündeme getiriliyor. Arif Güran, 8 yaşındaki kızının katil veya katillerini ortaya çıkartacak sürece odaklanmak yerine, herhangi bir delil ve iddiayı çürütme çabası içinde. Narin’in babasının, yargılama sırasında ortaya çıkacak iddialar arasında yer alan eşi ve tutuklu kardeşi arasındaki ilişkiden de ciddi rahatsızlık duyduğu düşünülüyor. Narin’in cesedini bir dere yatağına gömen tutuklu Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcası Salim Güran ile annesi arasında bir ilişkinin olduğunu ve bu ilişkiyi gören Narin’in öldürüldüğünü savundu. Ancak tutuklu sanıklar Salim Güran ve anne Yüksel Güran bu iddiaları reddetti. Bu itiraflar, şu ana kadar yargı kararıyla kanıtlanmadı ve duruşmalar esnasında gerçeklerin aydınlanması bekleniyor.

BABA ARİF GÜRAN’IN TUTUMU VE STRATEJİSİ

Mahkeme dosyasına derinlemesine inceleme yaparken, aile daha çok kendi belirledikleri katili bulmaya odaklanmış durumda. Arif Güran’ın eşine karşı olan rahatsızlığının kaynağı, bu yasak ilişki iddiaları anlaşılan o ki. Narin’in babası, cinayetten sonra uzun bir süre eşini cezaevinde ziyaret etmemiş, aynı zamanda yaptığı açıklamalarda yargının her kim olursa olsun cezalandırmasını istediğini dile getirmiştir. Güran, duruşmaların ilerleyen aşamalarında katilin net bir şekilde ortaya çıkmasını beklemek yerine, bir an önce böyle bir suçlamanın kaldırılmasını istiyor. Davanın gidişatıyla ilgili son sızıntılar, kaybedilmiş bir çocuğa dair duygusal bir portreyi oldukça çelişkili bir şekilde yansıtıyor.

Dava dosyasında, tutuklu Enes Güran’ın ailesiyle gerçekleştirdiği çok sayıda görüşmeye dair kayıtlar yer alıyor. İlk görüşmelerden birinde Enes Güran’ın, cezaevinden abisi Baran Güran’ı aradığı ve oldukça korkmuş bir şekilde endişelerini dile getirdiği görülüyor. Enes, “Bu Narin benim diş macunumu kullandı bir şey olur mu abi?” diye sorarken, abisi Baran, “Sen kendini ısırdın” diyerek onu sakinleştirmeye çalışıyor. Görüşme esnasında Narin ile olan bağlantısını ve bunun getirdiği potansiyel endişeleri sıkça vurguluyor. İlk görüşmelerin aksine, Enes Güran daha sonraki kayıtlarda oldukça neşeli bir şekilde ailesiyle sohbet ediyor.

BİLGİSİZLİK VE TUTARSIZ GÖRÜŞMELER

Bu neşeli görüşmelere Arif Güran da katılarak oğluna moral vermeye çalışıyor. Ancak, gizli kayıtları yapan kişi gibi gözükmesi muhtemel birinin, görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın ya da diğer sanıkların bulunmadığını göz ardı etmesi dikkat çekiyor. Suçlamaların gerçeklik payı ve delillerin durumu üzerine belirsizlik hâkim. Ayrıca, resmi görevlilerin, Narin’in kaybolduğu sırada köydeki çocuklarla konuşarak elde ettikleri bilgiler de oldukça önemli. Çocuklardan biri, Narin’i en son evinin yakınında yemek yemeye gittiğini söylerken, kuzenleri de Narin’in evine doğru gittiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Bu ifadeler, Narin’in amcasının evinde öldüğüne dair iddiaları kuvvetlendirirken, baba Arif Güran’ın ifadeleriyle zıt düşüyor. Narin’in cinayetiyle ilgili belirsizlikler sürerken, ailenin mevcut tutumları ve beyanları dikkat çekiyor.