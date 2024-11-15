Başlık: “Oğulun Ölümü Anneyi Şok Etti”

GENÇ ASKERİN ÜZÜCÜ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNMASI

Askerliğine bir hafta kala Aksaray’da izne gelen genç bir birey, annesi tarafından yatakta ölü bulundu. Bu olay, Taşpazar Mahallesi 842 Sokak’ta yer alan Kardelen Apartmanı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 26 yaşındaki Melih Çopur, Sivas’taki acemi birliğinden memleketine izne dönmüştü. Yaklaşık iki gün önce hastalanarak hastaneye kaldırılan Melih Çopur’a burada zatürre teşhisi konuldu. Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde dinlenmeye çekilen genç, bu sabah saat 07.30 sıralarında annesi Asuman Çopur tarafından kontrol edilmek istendi.

ANNE, OĞLUNDAN CEVAP ALAMADI

Anne Asuman Çopur, oğluna bir dizi kez seslendi ancak hiç cevap alamadı. Oğlunun odasına girdiğinde, onu uyandırmaya çalıştı fakat değişen bir tepki görmedi. Bunun üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Melih Çopur’a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın hemen ardından, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye gelerek incelemelere başladı.

OTOPSİ İÇİN CENAZE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı da incelemeleri sürdü. Melih Çopur’un cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir tahkikat başlatıldığı bildirildi.