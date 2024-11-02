Başlık: “Pendik’teki Cinayet: Ölü Bulunan Adam”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Tersane Kavşağı’ndaki ağaçlık alanda meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredeki kişiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veriyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN İNCELEMESİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptığı araştırmada hareketsiz yatan kişinin başından silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Yapılan incelemede cesedin 39 yaşındaki Ahmet Ö.’ye ait olduğu belirleniyor.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olay bölgesine güvenlik şeridi çekerek ağaçlık alanda uzun süre el dedektörü ile arama yapıyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Ahmet Ö.’nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.