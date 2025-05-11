Başmakçı’da Geleneksel Oyunlar Şenliği Yapıldı

ŞENLİKTE GELENEKSEL OYUNLAR YER ALDI

Başmakçı Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İlkokulu ve Fatih İlkokulu ortaklaşa bir “Geleneksel çocuk oyunları” şenliği düzenliyor. Etkinlik, Belediye Şehir Stadyumu’nda yapılıyor ve öğrencilerin eğlenmesine yardımcı olmanın yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla tanışmasını sağlıyor.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER YAPILDI

Etkinlik kapsamında öğrenciler, mendil kapmaca, ip atlama, sek sek ve yağ satarım bal satarım gibi geçmişten günümüze gelen oyunlarla keyifli anlar yaşıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, bu tür organizasyonların çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını vurguluyor. Filiz, emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür ediyor.

KATILIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz’in yanı sıra ilçe genelindeki okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katılıyor. Bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor ve çocukların geçmişten gelen değerlerle tanışmasını sağlıyor.