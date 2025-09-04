Haberler

Başmakçı’da Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE YERİ

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında çok sayıda tavuk telef olurken, önemli düzeyde maddi zarar ortaya çıktı. Olay, Başmakçı ilçesinin çıkışında Nevzat Tezcan’a ait tavuk çiftliğinde gerçekleşti.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ VE GELİŞİMİ

Elde edilen bilgilere göre, tavukların bulunduğu ve yumurta üretimi yapan çiftlikte henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangın, tavukların yer aldığı bölümden çıkıp hızla yayılmaya başladı ve çiftliğin yumurta deposuna da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

YANGINDAKİ HASAR DURUMU

Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak çiftlikte büyük miktarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

