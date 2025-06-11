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Başmakçı Kadın Kooperatifi Tahin Satacak

KADIN KOOPERATİFİNDEN TAHİN ÜRÜNLERİ PROTOKOLÜ

Başmakçı Kadın Kooperatifi, 7 kadın üyesiyle birlikte doğal ve katkısız tahin ürünlerini zincir marketlerde satışa sunmak amacıyla önemli bir adım attı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katıldığı törende, Başmakçı Kadın Kooperatifi ile zincir bir market arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başmakçı Kadın Kooperatifi, doğal ve katkısız tahin üretimi sayesinde Afyonkarahisar ve Denizli’deki marketlerin yanı sıra diğer şehirlerdeki zincir market raflarında yer almaya başladı. Bu protokol sayesinde, kooperatifin ürünlerinin Türkiye genelinde satışının artırılması hedefleniyor.

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