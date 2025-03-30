Başörtüsü İle Okula Alınmayan Öğrenci Tepkisi

OKULA GİREN BAŞÖRTÜSÜNE ENGEL OLMASI TEPKİ ÇEKTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda, 8. sınıf öğrencisinin başörtüsü ile okula alınmaması tepkilere neden oldu. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve okulda görevli öğretmenler bu durumu eleştirse de, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınmasının gerektiğini ifade etti. Ancak okul yönetimi bu talebi reddetti.

ÖĞRENCİNİN ANNESİNDEN İSYAN

Başörtüsü engeliyle karşılaşan öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşanan duruma isyan etti. Nazlı Şimşek, “Maalesef, yıl 2025 ve biz 28 Şubat’ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık. Çocuğum 3 haftadır okula gidemiyor. Maalesef bunu yapanlar eğitimci” dedi. Olayın ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türk Büyükelçiliği önünde skandal ifadeler kullandı.

SELMA EYLEM’DEN TEPKİ AÇIKLAMASI

Eylem, büyükelçinin öğrencilere ve okullara müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sayın elçiye bir kez daha ‘Go home’ diyoruz. Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır. Gereğini yapmak için polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum. Böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı bizim.” şeklinde konuştu. Eylem, tekrar ettikleri bu durumu daha fazla kabul edemeyeceklerini belirterek, “Elçi elini okullarımızdan çeksin. Çocuklarımızın üzerinden çeksin artık yeter” ifadelerini kullandı.

KONUYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu, başörtüsüyle okula girmeye çalışan bir kız öğrenciyi kabul etmedi. Bu durum, yetkililerin ve pedagogların eşliğinde öğrenciye iletildi. Aile, durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak şikayet etti ve kızlarının eğitim hakkının korunmasını talep etti. Okul yönetimi, aileye çocuklarının İlahiyat Koleji’ne gitmesini önerdi. Bunun üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı konuyu KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşıdı. Bakanlar Kurulu, ortaokullarda uygulanan yasağı esneterek, isteyen ortaokul öğrencilerinin “bone” ve “bandana” ile okula girebilmesine izin verdi. Ancak çok geçmeden bu karar geri çekildi.