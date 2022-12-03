Başörtüsü teklifi TBMM’de

Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde imzaya açıldığı öğrenildi.
Başörtüsü ile ilgili anayasa teklifi TBMM’de imzaya açıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teklifin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na önümüzdeki hafta sunulacak.” dedi.
Bozdağ, teklifin TBMM’de imzaya açıldığını söyledi.