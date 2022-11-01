Başörtüsü ziyaretleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı anayasal düzenleme kapsamında bazı siyasi partilere ziyaretlerin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleri ile kahvaltılı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu’ iddialarına ”Bunun adı demokratik muhalefet değil, yıkım siyasetidir” diyerek tepki gösterdi. Çelik, ayrıca başörtüsüne anayasal düzenleme kapsamında bazı siyasi partilere ziyaretlerin gerçekleştirileceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç’a bağlı milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kahvaltılı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik’in konuşmasından öne çıkanlar:

”Toplantımızda seçimlere dönük yapılacak çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı’mız seçime kadar kesintisiz çalışma talimatı verdi. Zaten teşkilatlarımız sahada, bundan sonrasında da daha yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Bu toplantıyla birlikte milletvekillerimizle yaptığımız toplantılar sona erdi.

MAHİR ÜNAL’IN İSTİFASI

Mahir beye, bu zamana kadar yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Yerine Özlem Zengin getirildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

Kılıçdaroğlu, ”Türkiye’de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapılıyor” açıklamasıyla Türk siyasi hayatının en vahim açıklamasına imza attı. Kılıçdaroğlu’nun açık bir şekilde polis teşkilatımızdan özür dilemesi gerekiyor. CHP liderinin söylediği sözlerin nereye gittiğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bunun adı demokratık muhalefet deği, yıkım siyasetidir. Bu konu tabii ki yargıya taşınacak.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE

Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak. Biz düzenlememizin Meclis’ten geçeceğini düşünüyor, eğer geçmez de referanduma giderse kuşkusuz ezici bir çoğunlukla kabul edilecektir”