Başörtüsüne anayasal güvence teklifi komisyondan geçti

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlandı.

Komisyon toplantısında AK Parti,, CHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri ile milletvekilleri söz aldı.

Toplantıya HDP katılmadı. Başörtüsüne güvence getiren 1’inci madde için CHP ve İyi Parti değişiklik önergesi verdi. Muhalefetin teklifi kabul görmedi.

Muhalefet toplantıyı terk etti

İyi Parti ve CHP’li komisyon üyeleri, önergelerinin kabul edilmemesi üzerine Anayasa Komisyonu’nu terk etti.

Teklifin kabul edilmesiyle birlikte komisyon aşaması tamamlandı. Anayasa değişikliği teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Teklifin, 400 ve üzeri kabul oyu ile geçmesini isteyen AK Parti, son ana kadar uzlaşı arayışlarını sürdürecek.

Oylamanın ikinci tura kalması ve 360 ile 399 arasında oy alınması halinde,, değişiklik referanduma gidecek.