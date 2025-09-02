Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız var

GÖZLERİ KARA DENİZ’DE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın bulunduğu dizi, daha ilk dakikalarda derinlikli anlatımıyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Her Salı akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında yayınlanan “Gözleri KaraDeniz”, çekim alanları ve set tasarımıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Bu yapım, güncel bir roman ya da mevcut bir yapıdan alınmamış olup, tamamen özgün bir senaryoya sahiptir. Dizinin çekimleri, Rize’nin doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Çamlıhemşin’de başlamış ve ardından İstanbul’un farklı yerlerinde devam etmiştir.

GÜÇLÜ KADRO VE TEMALAR

Başarıyla hayata geçirilen projenin kadrosunda; Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi güçlü isimler bulunuyor. Dizi, yalnızca hikâyesi ile değil, aynı zamanda Karadeniz’in kültürü, müziği, doğası ve derin duygusal temalarıyla izleyicinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

KARAKTERLERİN DETAYLI ANLATIMI

Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı Azil Yılmaz, Rize’de yetişmektedir ve anne olarak bildiği Sabriye ile öz babaannesi Asiye Ana’nın yanında büyümüştür. Babasız büyümesine rağmen denizle iç içe bir yaşam sürmektedir. Özge Yağız’ın oynadığı Güneş Aydınay ise, annesi ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, teyzesi Nermin’in yanında büyüyüp avukat olmuştur. Aslında hem kardeşinin annesi, hem de Mehmet’in sevgilisi olmasına rağmen gerçek kimliğini bir türlü bulamamıştır. Mehmet Özgür’ün canlandırdığı Osman, ailesindeki sorunlarla başa çıkmaya çalışırken bambaşka birine dönüşmüştür.

AİLE DİNAMİKLERİ

Ayten Uncuoğlu’nun canlandırdığı Asiye Maçari, güçlü bir kadın olup, eşinin ihanetine karşı büyük bir mücadele vermektedir. Mustafa Açılan’ın oynadığı Mehmet ise, annesinin özel ilgisiyle yetiştirilen, ama babası Osman’ın mesafeli tutumlarıyla zor günler geçiren bir karakterdir. Nermin karakterini canlandıran Yonca Şahinbaş, Rize’den İstanbul’a taşınma hayalleri kurarken kendini bambaşka bir yaşamda bulur. Dizi, bu ve benzeri ailevi ilişkilere derinlemesine bakıyor ve izleyicisine etkileyici bir deneyim sunuyor.

DESTEKLEYİCİ KARAKTERLER

Erol Babaoğlu’nun Sado karakteri, ailenin güvenilir adamı ve tetikçisi olarak öne çıkarken; Ebru Aykaç’ın canlandırdığı Havva, zengin bir hikâye sunmaktadır. Diğer karakterler de kendi iç dünyalarında farklı mücadeleler vermekte ve dizinin temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu çok katmanlı yapı, “Gözleri KaraDeniz”in izleyicileri etkilemesini sağlayacak detaylar arasında yer alıyor.