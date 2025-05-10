Başsavcı Kılıç: “Samsun’da 612 ölü muayene”

SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCISI KILIÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yılda ortalama olarak 60 bin soruşturma yürüttüklerini ve Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından 1 yıl içinde toplamda 612 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kılıç, bu bilgileri Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışında yaptığı konuşma esnasında paylaştı.

SAMSUN ADLİYESİ’NİN ÖNEMİ

Kılıç, Samsun Adliyesi’nin Karadeniz Bölgesi’nin en büyük adliyesi olduğunu vurguladı. “Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ili ve adliyemiz de en büyük ve en donanımlı adliyedir. Adliyemizde 1 başsavcı, 3 başsavcı vekili, 57 savcı ve 96 hakim ile binin üzerinde personel özveriyle çalışmaktadır.” dedi. Ayrıca, “Cumhuriyet Başsavcılığımız 1 yıl içerisinde 60 bin soruşturma yürütmektedir.” ifadesinde bulundu.

Başsavcı, 1 yıl içinde tanzim edilen 4 bin 688 adet adli rapora ve gerçekleştirilen 536 gözaltı muayene işlemine de dikkat çekti. Ölü ve ölüm muayene otopsi işlemlerinin, bakanlığın talimatları doğrultusunda ivedilikle yapıldığını belirtti. Kimya İhtisas Dairesinin açıldığı tarihten itibaren 2 bin 121 vaka ile toksikoloji raporları hazırlandığını aktardı.

Kılıç, yeni hizmete giren Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın ve diğer ihtisas dairelerinin soruşturmaların hızlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. “Geçen yıldan bugüne morg ihtisas dairemizle kimya ihtisas dairemiz hizmet vermekteyken yeni binamız ile biyoloji, fizik, trafik ve adli bilişim ihtisas dairelerinin sayısı 6 olmuştur. Yeni ihtisas dairelerinin açılması ile soruşturmalarımız hızlanacak ve yargılamalar daha kısa sürecektir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Adli Tıp Grup Başkanlığının sadece Samsun’a değil, çevre iller Ordu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop’a da hizmet vereceğini söyledi.