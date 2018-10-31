Başsavcılık: Ceset parçalanmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçalanarak yok edilmiştir” denildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, “Cemal Kaşıkçı evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda daha önceden yapılan planlama doğrultusunda konsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Parçalanarak yok edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Başsavcılık Suudi Başsavcı’yla yapılan görüşmelere ilişkin ise, “Gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir. Olayla ilgili yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının da olmadığı bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.

TRT