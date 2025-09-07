Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen ve +18 konseptiyle sahne alan Manifest grubunun performansındaki danslar ile kıyafetlerin yasal açıdan inceleneceği belirtildi. Bu bağlamda “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 06/09/2025 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte grup üyeleri ve dansçıların sergilediği performansın, toplumsal değerler arasındaki edep, iffet, ar ve haya duygularını zedelediğini vurguladı. Bu davranışların çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olabileceği kaydedildi.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde tanımlanan “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçları çerçevesinde soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kolluk birimlerine şüphelilerin tespit edilmesi için gerekli talimatların verildiği de bildirildi. Türkiye’nin yeni kız grubu olarak dikkatleri üzerine çeken Manifest, İstanbul Küçükçiftlik Park’taki ilk +18 konseri ile büyük ilgi topladı.

KONSER PERFORMANSI VE YORUMLAR

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’nin oluşturduğu grup, siyah temalı kostümlerle sahne alarak, cesur dans koreografileri ve kıyafet tercihleriyle konserin en çok konuşulan yönleri arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları, konser hakkında farklı değerlendirmeler yaptı. Bir kesim grubun sanatını özgürce icra etmesi gerektiğini savunarak “İstedikleri gibi dans eder ve şarkı söylerler” görüşünü dile getirirken, diğer bir kesim konseri eleştirerek “Bu tür gösteriler yasaklanmalı” ve “Sanatsal bir tarafı yok” şeklinde yorumlarda bulundu.

ÖNCEKİ KONSERDEN ENGEL

Manifest daha önce Erzurum’da sahne almak istemişti. Ancak Erzurum Valiliği, grubun kıyafet tercihlerini bahane göstererek konserin yapılmasına onay vermemişti. Böylece grup, ikinci kez sahne gösterimleriyle gündeme gelmiş oldu.