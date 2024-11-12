“Başsavcılık, Erbil ve Ortaç İçin Tutuklama Talep Etti”

SON DAKİKA GÖZALTI GELİŞMELERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün gözaltına alınan isimler arasında yer alan şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil için “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. Diğer yandan, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Habertürk’te belirtilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in “ev hapsi” kararına itiraz etti ve bu iki isim hakkında tutuklama talep etti.

ŞÜPHELİLERDEN TUTUKLAMALAR

Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz gibi isimlerin de arasında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanması talebiyle hakimliğe başvuruldu. Hakimlik, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SERDAR ORTAÇ’IN AÇIKLAMALARI

Serdar Ortaç, hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ortaç, kumarın kendisinden “evini, evliliğini ve sağlığını aldığını” ifade etti. Açıklamalarını, “Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bilmiyorum. Malta adasında otel açılışına davet edildim ve orada oyuna geldim. Pișmanım, üzgünüm.” şeklinde sürdürdü.

MEHMET ALİ ERBİL’İN İFADESİ

Mehmet Ali Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, kendisini bilmediği bir olayın içinde bulduğunu belirtirken, “Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Temmuz ayında suç duyurusunda bulundum,” dedi. Yasa dışı bahis oynamadığını savunan Erbil, “Bankada herhangi bir menfaat yoktur. ‘Kumar oynamayın’ diyerek sosyal medya üzerinden halkı bilgilendiriyorum,” diyerek serbest bırakılma talebinde bulundu.

SOCIAL MEDYA HESAPLARINA ENGEL TALEBİ

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip ‘fenomenler’ gibi 23 kişi hakkında erişim engeli getirilmesi talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu, sosyal medya hesaplarının erişimine geçici engel talep etti. Bu talep, hakimlik tarafından değerlendirilecek.

YASADIŞI BAHİS CEZALARI

Yasadışı bahis cezasının verilebilmesi için, kanuna dayalı olmayan bir bahis veya şans oyununun bulunması gerekiyor. Eğer söz konusu bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis mevcutsa suç oluşuyor. Yasadışı bahis suçları ve cezaları şu şekilde sıralanabilir:

– İlgili faaliyetlerde bulunanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası alabilir.

– Ülke dışında oynatılan bahislerin Türkiye’den erişimi 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanıyor.

– Para aktarımıyla ilgilenenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile karşılaşabiliyor.

– Kaçak bahis oynamaya teşvik edenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası alması söz konusu.