“Başsavcılık İtiraz Etti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a Tutuklama Talebi” Yeni Başlık: “Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Tutuklama Talebi”

SON GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis teşvikine dair soruşturmada, dünkü gözaltında birçok isim arasında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın da bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli arasında yer alan Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında “ev hapsi” şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 12 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Habertürk’te belirtilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaç ve Erbil’in ev hapsine alınma kararına itiraz etti ve her ikisinin tutuklanması talep edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Tutuklanan 12 şüphelinin arasında Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz’ın da bulunduğu bildirildi. Bu süreçte hakimlik, biri 18 yaşından küçük olan 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SERDAR ORTAÇ’IN AÇIKLAMALARI

Serdar Ortaç, adli işlemlerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın kendisinden her şeyi aldığını ifade etti. Ortaç, “Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Hatta maç açıktı, ‘Serdar bey skor ne olur?’ diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm.” diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN SAVUNMASI

Mehmet Ali Erbil, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, kendisini bilmediği bir olayın içine düştüğünü belirtti. Erbil, “Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum.” şeklinde konuştu. Yasadışı bahis oynamadığını söyleyen Erbil, “Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da ‘Kumar oynamayın.’ diye altını çize çize söylemekteyim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim.” ifadelerini kullandı.

YASADIŞI BAHİS KONUSU

Yasadışı bahis, spor müsabakaları üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis olduğunda suç sayılıyor. Böyle bir suçun oluşması durumunda, adli yaptırımlar devreye giriyor. Yasadışı bahis suçları ve cezaları arasında, illegal bahis oynatanlar için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10,000 güne kadar adli para cezası yer alıyor. Ayrıca, ülke dışında oynatılan bahislerin Türkiye’deki erişimi ile ilgili 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulanabiliyor. Kaçak bahis veya şans oyunlarıyla ilişkilendirilmiş para aktarımı aracılığı yapanlar da benzer şekilde ceza alıyor.