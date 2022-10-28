Başsavcılık, Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırlandı.

Başsavcılık, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevden alınması için davaname hazırlandı.

Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin de görevlerine son verilmesi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı.

SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılıktan TTB davanamesi (Davaname nedir?) – 1Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVANAME NEDİR?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.