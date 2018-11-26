Başsavcılıktan villa baskını açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı villa baskını ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova’da 2 villada gerçekleşen villa baskını ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova’da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı’nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedini arama çalışması başlattı.

Ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı incelemelerde yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirildiği ve insansız hava aracı (drone) ile de görüntüler alındığı kaydedildi. Bu görüntülerle toprak bütünlüğünün incelendiği ve sonradan kazı yapılıp yapılmadığının incelendiği ifade ediliyor.

Suudi bir iş adamına ait olduğu öne sürülen Yalova’daki villalarda kadavra köpeği de kullanılarak arama yapıldığı, inceleme yapılan adreslerin sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefon ile görüştüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, “Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova’da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı’nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

HÜRRİYET