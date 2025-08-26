Başvurular e-Devlet üzerinden yapılır

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ücretli öğretmenlik başvurusu için en güvenilir kaynak olarak e-Devlet platformunu kullanıyor. Adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru ekranından ilgili forma erişim sağlayarak gerekli bilgileri kolaylıkla doldurup başvurularını tamamlayabiliyor. Bu noktada hangi belgelerin gerektiği ve başvuru tarihleri hakkında bilgi arayışı da artış gösteriyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl gerçekleştiriliyor?

BAŞVURUDA GEREKEN BİLGİLER

Başvuru sürecinin önemli bir parçası olan ücretli öğretmenlik başvuru ekranı aracılığıyla adaylar, mezuniyet bilgileri, branş tercihi, KPSS puanı (varsa) ve formasyon bilgisi gibi detayları sisteme girerek işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca, bazı il ve ilçelerde ek olarak online ön başvuru formu istenebiliyor. Bu nedenle, başvuru süreci boyunca yerel Milli Eğitim Müdürlüklerinin web sitelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ücretli öğretmenlik başvurusunda dikkat edilmesi gereken bazı şartlar şunlardır: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Kamu haklarından mahrum olmamak, 3. Öğretmenlik mesleğini icra etmesine engel bir suç işlememiş olmak, 4. Sağlık durumu öğretmenlik görevi için uygun olmak, 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak (askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak), 6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına denkliğinin yapılmış olması, 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak, 8. Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından ya da Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak, ihtiyaç duyulursa diğer programlardan mezun olmak.