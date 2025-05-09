Bataklıkta Sıkışan İnek Kurtarıldı

İNENİN BATAKLIĞA SAPLANMASI VE KURTARILMASI

Ardahan’da bir inek, bataklığa saplanarak zor bir duruma düştü. Merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde, merada otlatılan ineklerden biri bataklıkta kalmış durumda bulundu. İneğin çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD EKİPLERİ YARDIM GÖNDERDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, ineği bataklıktan kurtarma çalışmasına başladı. Halat yardımıyla yapılan çaba sonucunda hayvan, saplandığı çamurdan başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.