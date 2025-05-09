Haberler

Bataklıkta Sıkışan İnek Kurtarıldı

İNENİN BATAKLIĞA SAPLANMASI VE KURTARILMASI

Ardahan’da bir inek, bataklığa saplanarak zor bir duruma düştü. Merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde, merada otlatılan ineklerden biri bataklıkta kalmış durumda bulundu. İneğin çamura saplandığını fark eden köylüler, durumu hemen 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AFAD EKİPLERİ YARDIM GÖNDERDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, ineği bataklıktan kurtarma çalışmasına başladı. Halat yardımıyla yapılan çaba sonucunda hayvan, saplandığı çamurdan başarılı bir şekilde çıkarıldı. Kurtarılan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarsus’ta Kamyonetle Kaza Meydana Geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 yaşındaki bir kız, bilinmeyen bir nedenle kamyonetten düşerek tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Haberler

Haber: Firari Sanıkların Avukatları Açıklama Yaptı

Hatay'daki Nilüfer Apartmanı davasında firari sanık Süleyman Çağan'ın avukatı, müvekkilinin inşaat sürecindeki görevini hak ettiğince yaptığını öne sürdü. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.