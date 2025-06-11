Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda kullanılan bataryalar, yangın riski taşıyor. Batarya yangınlarının yayılma hızının oldukça yüksek olduğunu ifade eden teknik destek uzmanı, yanlış şarj aleti kullanımı, aşırı ısınma, fiziksel hasar, kalitesiz batarya seçimleri ve tam dolu bataryaların uzun süre şarjda bırakılmasının yangına neden olabileceğini belirtiyor. Günlük yaşamda vazgeçilmez olan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir elektronik aletlerdeki bataryalar, güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİK CİHAZLARDA YANGIN RİSKİ

Batarya yangınlarının sıradan yangınlara göre çok daha hızlı yayıldığını vurgulayan teknik destek uzmanı Soner Manisalı, böyle bir durumda müdahale etmektense olay yerinden uzaklaşmanın daha güvenli olduğunu söylüyor. Yaklaşık 15 yıl teknik destek alanında deneyime sahip olan Manisalı, özellikle lityum iyon bataryaların kullanımı sırasında dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. “Öncelikle böyle bir durumda evinizde, ofisinizde gerekli ekipmanlarınız, özel yangın söndürme tüpleriniz yoksa mümkün olduğu kadar profesyonel destek alın. Çünkü batarya yangınları çok hızlı yayılır. Mümkün olduğu kadar olay yerini ve sevdiklerinizi oradan tahliye edin” diyor. Manisalı, bazı bataryaların tepkiye girip şişebileceğini ama bunun her zaman olan bir durum olmadığını belirtiyor.

BATARYA GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Telefon veya elektronik cihazlardaki bataryaların patlama veya reaksiyona girme riskini azaltma konusuna değinen Manisalı, “Doğru şarj aleti kullanımı. Kalitesiz şarj aletleriyle şarj ettiğinizde bunu sık sık yaşayabilirsiniz ya da bu risk çoğalır. Bunun dışında saklama şartları, hava sıcaklığı ve şarj döngüsü dediğimiz dolu bir bataryayı fazla şarjda tutmanız bu riski artırır. Fiziksel hasarlar, kalitesiz bataryalar, doğru şarj edilmemesi ve hava sıcaklığı da batarya yangınlarının sebeplerindendir” şeklinde konuştu.