Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yüzde 8,3 Artışla İşlem Yaptı

İHRACATTA KAYDEDİLEN ARTIRA

Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, 4 aylık dönemde yüzde 8,3 artışla toplam 945 milyon 662 bin 661 dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının çok kısa bir süre içinde 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ve ağustos ayı sonunda bu rakamın 2 milyar dolara erişmesini amaçladıklarını aktardı.

BÖLGESEKTÖRLERİN BAŞARISI

Çavuşoğlu, bölgeden nisanda gerçekleştiren ihracatın yüzde 8,5 artışla 239 milyon 23 bin 29 dolar olduğunu ifade etti. Dört aylık dönemde bölgenin en fazla ihracatını gerçekleştiren sektör, yüzde 6,3 artışla 320 milyon 274 bin 223 dolarlık bir rakamla yaş meyve sebze sektörü oldu. İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü, yüzde 7,9 kayıpla 147 milyon 315 bin 460 dolarlık ihracat yaparken, bu rakamın 86 milyon doları mermer sektöründen geldi. Üçüncü sırayı ise yüzde 1,80 artış ve 106 milyon 964 bin 753 dolarla ağaç orman ürünleri sektörü aldı.

DİĞER ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT

Çavuşoğlu, dört aylık dönemde bölgeden yapılan en fazla ihracat miktarının 78 milyon 419 bin 850 dolarla Ukrayna’ya gerçekleştirildiğini belirtti. Ukrayna’nın ardından Almanya ikinci, Rusya ise üçüncü sırada yer aldı. Bu durum, bölgenin ihracatındaki çeşitliliği ve hedef pazarların önemini gösteriyor.