Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Tanıtım Düzenledi. AR-GE Süreçleriyle Ürünleri Tanıttı. Ülke Ekonomisine Katkı Sağlanıyor. Süs Bitkileri Üretiminde Yerli Çeşitler Geliştiriliyor.

BATEM’DEN SÜS BİTKİLERİ TANITIMI

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışmaları ile geliştirdikleri karanfil, sardunya ve kalanşo türlerini sektör temsilcilerine tanıttı. BATEM bünyesinde gerçekleştirilen “Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü” etkinliği, geçmişten günümüze yürütülen süs bitkileri ıslah çalışmalarının çeşitlerini tanıtma amacı güdüyordu. Ziraat yüksek mühendisleri Ayşe Serpil Kaya, Uğur Kahraman ve Ercan Sallahoğlu, yürüttükleri ıslah çalışmalarına dair detaylı sunumlar yaptı. Süs bitkileri üretimi ve ihracatı gerçekleştiren firma sahipleri, mühendislerden ıslah çalışması devam eden ürünler hakkında bilgi aldı.

ÜRETİMDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ÖNEMLİ

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, yaptığı açıklamada, enstitülerinin uzun yıllardır sürdürdüğü AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründeki çalışmalara da 1990’lı yıllardan beri devam ettiklerini belirten Ünlü, bu ürünlerde dışa bağımlılık olduğunun altını çizdi. “Üretip tekrar satıyoruz ama asıl amacımız ülkemizde üretip satmak.” diyen Ünlü, yerli ve milli karanfiller, kalanşolar ve sardunyalar ile dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini aktardı. Ünlü, kesme çiçek sektöründe uzun yıllardır aktif bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Amacımız sektörün talebine göre çeşit geliştirmek. Yoksa biz bir çeşit geliştirip bunun rafta kalmasını istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

SÜS BİTKİLERİNE OLAN İLGİ ARTIYOR

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, şehirleşmenin arttığı günümüzde süs bitkilerine olan ihtiyacın katlanarak yükseldiğini vurguladı. Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Çandır, uzun soluklu ıslah çalışmalarıyla geliştirilen materyallerle Türkiye’de üretim yapmaya çabaladıklarını ifade etti. Ayrıca, BATEM’in geliştirdiği Türkiye’nin ilk tescillenen “Likya Kaya” karanfili üzerinde de durarak, “Hatta ihracatını da yapıyoruz.” dedi. Çandır, üretilen ürünlerin katma değerinin Türkiye’de kalmasının büyük önem taşıdığını belirterek, özel sektör tarafından bu çeşitlerin sahiplenilip üretiminin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine işaret etti. Türkiye’nin endemik çeşitliliği açısından dünyadaki en önemli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çandır, bu çeşitlerin ekonomiye kazandırıldıkça katma değerin artacağına sözlerini ekledi.