Batı Cava’da Mühimmat Patlaması: 13 Ölü

PATLAMADA CAN KAYBI

Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki bir mühimmat deposunda yaşanan patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi. Endonezya’nın Kompas televizyon kanalının haberine göre, Batı Cava eyaletinin Garut bölgesindeki bir depoda, kullanılmayan mühimmat imha edilirken patlama gerçekleşti.

ASKERİ VE SİVİL KAYIPLAR

Endonezya ordu sözcülerinden Kristomei Sianturi, yaşanan olayda hayatını kaybeden 13 kişiden 9’unun sivil, 4’ünün ise asker olduğunu bildirdi. Sianturi, patlamanın olduğu bölgedeki yerel yetkililerle bağlantıda olduklarını belirterek, “Yeni patlamalar konusunda endişeliyiz” şeklinde açıklama yaptı.