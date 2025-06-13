Batı’nın Ukrayna Destekleri Devam Ediyor

BATI’NIN UKRAYNA’YA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya yaptığı sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR YAPTILAR

Görüşmenin ardından Zelensky ve Pistorius ortak bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sözü verdiğini belirtti. Yeni askeri yardımın uzun menzilli füzelerin finansmanı amacıyla kullanılacağını ifade etti. 2025 yılı başında Ukrayna’ya 4 milyar euro destek sağladıklarını hatırlatarak, bu rakamın daha sonra 7 milyar euroya çıkarıldığını söyledi.

TOPLAM YARDIM TUTARI 9 MİLYAR EUROYA ULAŞACAK

Pistorius, yabancı ülkelere sağlanan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi’nin onayına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. “Alman Parlamentosu ek fonu onaylaması durumunda, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya sağlayacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak” dedi. Almanya, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den beri Ukrayna’ya mali, askeri ve insani destek kapsamında toplamda 47,8 milyar euro yardımda bulundu. 2022 yılında 1,6 milyar euro ve 2023 yılında 5 milyar euro askeri yardım sağlandığını belirtti.

ORBİSKAN DEVLETLER OLARAK SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair görüşlerini paylaşan Pistorius, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti de dahil olmak üzere, Avrupalıların görevinin Ukrayna’yı desteklemeye devam etmek olduğuna inanıyoruz. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu bir kez daha yerine getirmek istiyoruz. Bu, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir savunma savaşı değil, Avrupa’da özgürlük, güvenlik ve barış için bir savunma görevidir ve dolayısıyla elimizden geldiğince yardımcı olmak da bizim ortak görevimiz” dedi.

TAURUS FÜZELERİNE DAİR YANIT VERDİ

Pistorius, gazetecilerin sorusu üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri göndermeyi düşünmediğini belirtti. Ukraynalı bir gazetecinin, “Başta Kiev olmak üzere Ukrayna’nın tüm şehirlerine yönelik bombardıman yoğunlaşmışken, siz Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünüyor musunuz?” şeklindeki sorusuna, “Bunu düşünüp düşünmediğinizle ilgili sorunuza cevabım hayır” diye yanıtladı.

ALMANYA, TAURUS FÜZELERİNİ GÖNDERMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve gelmeden önce Rusya karşısında yeniden üstünlük sağlamasına yardımcı olmak amacıyla Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını ifade etmişti. Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırmak için kullanılabilecek 500 kilometreden fazla menzil sahibi Taurus füzelerini uzun zamandır Almanya’dan istemekteydi.