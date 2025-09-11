Batı Trakya Türkleri, Mizanlı Okulunu Protesto Etti

İSKEÇE’DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Batı Trakya Türkleri, yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmayan İskeçe’ye bağlı Mizanlı köyündeki azınlık ilkokulunun önünde protesto etkinliği gerçekleştirdi. Gösteriye çok sayıda Türk katılım sağlarken, okunan bildiride okulun kapalı kalmasının gerekçeleri ifade edildi. Yunan hükümetinin yıllardır “çocuk azlığı” bahanesiyle, birçok azınlık okulunu kapattığı vurgulandı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kardiçe’deki Argiri köyünde 1 öğrenci ve bu yıl da Keçi Adası’nda 2 öğrenci için ilkokul açıldığı hatırlatılarak, “Aynı uygulamanın azınlık okullarında yapılmaması bizi derinden üzmektedir” denildi.

EĞİTİM HAKKI VURGUSU

Bildiride, Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki’nin “Ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık tutulur” sözleri hatırlatıldı. Bunun ardından şu soru yöneltildi: “Peki, öyleyse neden azınlığın eğitim fenerleri bir bir söndürülmektedir?” Ayrıca, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Azınlık insanını kendi okulundan mahrum bırakmakla ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamalar Lozan’a, demokrasiye ve eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Batı Trakya Türkleri, Mizanlı azınlık ilkokulunun derhal açılmasını, azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikaların sona ermesini ve eğitim hakkının Lozan’a uygun şekilde güvence altına alınmasını talep etti. Protestoya, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile birçok Türk katıldı.

AZINLIK OKUL SAYISINDA AZALMA

Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının sayısı son 20 yılda kayda değer bir şekilde düştü. 20 yıl önce 210 olan azınlık ilkokulu sayısı, günümüzde 83’e geriledi. Yunan devleti, bu okulların kapatılmasını çoğunlukla “çocuk azlığı” ve “idari reform” gerekçeleriyle savunuyor. Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ise bunun Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim hakkının ihlali olduğunu ifade ediyor.