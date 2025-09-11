Batı Trakya Türkleri, Okul İçin Protesto Düzenledi

BATI TRAKYA TÜRKLERİNDEN PROTESTO DÜZENLENDİ

Batı Trakya Türkleri, yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen İskeçe’ye bağlı Mizanlı köyündeki azınlık ilkokulunun açılamamasını protesto etti. Çok sayıda Türk vatandaşının katıldığı gösteride okunan bildiride, okulun kapalı kalması eleştirildi ve Yunanistan devletinin yıllardır “çocuk azlığı” gerekçesiyle birçok azınlık okulunu kapattığı vurgulandı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Kardiçe’deki Argiri köyünde yalnızca 1 öğrenci için, bu yıl ise Keçi Adası’nda 2 öğrenci için ilkokul açıldığı hatırlatılarak, “Aynı uygulamanın azınlık okullarında yapılmaması bizi derinden üzmektedir.” denildi.

EĞİTİM HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki’nin “Ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık tutulur” sözleri de bildiride hatırlatıldı. “Peki, öyleyse neden azınlığın eğitim fenerleri bir bir söndürülmektedir?” sorusu gündeme getirildi. Bildiride ayrıca, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. “Azınlık insanını kendi okulundan mahrum bırakmakla ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamalar Lozan’a, demokrasiye ve eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır.” ifadelerine yer verildi.

Protesto sırasında Batı Trakya Türkleri, Mizanlı azınlık ilkokulunun derhal açılması ve azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikaların sona ermesini talep etti. Ayrıca, eğitim hakkının Lozan’a uygun şekilde güvence altına alınmasını istediler. Gösteriye Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu gibi önemli temsilcilerin yanı sıra çok sayıda Türk de katıldı.

Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarının sayısı son 20 yılda büyük bir düşüş gösterdi. 20 yıl önce 210 olan azınlık ilkokulu sayısı günümüzde 83’e geriledi. Yunanistan devleti, bu kapatmaları genellikle “çocuk azlığı” ve “idari reform” gerekçeleriyle haklı çıkarmaya çalışıyor. Ancak Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, bunun Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim hakkının ihlali olduğunu belirtiyor.