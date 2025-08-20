Batıçim 2025 İlk Yarısını Açıkladı

FAALİYET VE FİNANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., 2025 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet ve finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, FAVÖK’ünü 622 milyon TL’ye yükseltirken, FAVÖK marjını yıllık bazda yüzde 10 seviyesinde koruyor. Ayrıca, bu dönemde bilanço yapısı güçlendirildi ve konsolide borçlulukta yüzde 12 oranında bir azalma sağlandı. Ege Bölgesi’nin önemli sanayi şirketlerinden biri olan Batıçim, Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun bünyesinde bulunuyor ve bu yılın ilk yarısına ait finansal ve operasyonel verileri sundu.

İHRACATTA BÜYÜME ORANI

KAP’a yapılan açıklamalara göre, çimento ihracat satışlarında yaklaşık yüzde 14,8’lik bir artış gerçekleşti. Liman operasyonlarında da elleçleme hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Batıçim, özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında derinleşme stratejisinin etkisi ile ihracat odaklı büyüme ivmesini sürdürerek, dış pazarlardaki payını artırmaya devam ediyor.

FINANSAL GÖSTERGELERDE YETKİNLİK

Şirketin finansal göstergeleri, satış fiyatlarındaki stratejik artışlar, enerji maliyetlerindeki sıkı kontrol, alternatif yakıt kullanımı ve Batıliman’daki yatırımların etkisiyle güçlendi. Enflasyon muhasebesi uygulanmış TFRS sonuçlarına göre, Batıçim’in brüt kar marjı yüzde 11,7, FAVÖK marjı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış nominal TFRS verileri ışığında brüt kar marjı yüzde 20, FAVÖK marjı yüzde 13, amortisman hariç brüt kar marjı ise yüzde 24 seviyesinde olduğu kaydedildi.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM HEDEFİ

2025 yılı içinde belirtilen stratejik dönüşüm süreci çerçevesinde, Batıçim çimento faaliyetlerini Batısöke çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyor. Böylece daha yalın, etkin ve karlı bir organizasyon yapısı oluşturulacak. Şirket, ayrıca sahip olduğu gayrimenkuller üzerinden uzun vadeli planlar dahilinde çeşitli projeler geliştirmeyi ve bu bağlamda gayrimenkul fonları kurmayı da hedefliyor. Batıliman’ın Aliağa’da bulunan 65 bin metrekarelik arazisi üzerinde yıllık 2 milyon ton kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi için ÇED başvurularının tamamlanması bekleniyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS HEDEFİ

2025 yılı ilk yarı sonuçları üzerine değerlendirmelerde bulunan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, yılı güçlü bir finansal performansla kapatmayı hedeflediklerini ifade etti. Candaş, gelecekteki hedefleriyle ilgili, “Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz güçlü performansının ardından, ikinci yarıda da aynı ivmeyi koruyarak bütçe hedeflerimizin üzerine çıkmayı amaçlıyoruz. Ciro, FAVÖK ve net karda öngörülen seviyelerin üzerinde sonuç elde etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Stratejik dönüşüm sürecimiz ile ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ve yatırımlarımızın katkısıyla, yılın tamamını güçlü bir finansal ve operasyonel performans ile kapatacağımıza inanıyoruz. Ege Bölgesi’nin köklü bir sanayi topluluğu olarak, istihdamdan tedarik zincirine ve liman operasyonlarına kadar bölge ekonomisine sağladığımız katkıyı her geçen gün artıracağız” dedi.