Batıçim FAVÖK’ünü 622 Milyon TL’ye Çıkardı

BATIÇİM 2025 YILI FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., 2025 yılı ilk yarısına ait faaliyet ve finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, FAVÖK’ünü 622 milyon TL’ye çıkardı ve FAVÖK marjını yıllık bazda yüzde 10 seviyesinde korudu. Aynı dönemde bilanço yapısı güçlendirildi ve konsolide borçlulukta yüzde 12 azalma kaydedildi. Ege Bölgesi’nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olan Batıçim, Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteriyor.

İHRACATTA BAŞARI VE LİMAN OPERASYONLARINDA BÜYÜME

Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, çimento ihracat satışlarında yaklaşık yüzde 14,8 artış elde edildi. Liman operasyonlarında ise elleçleme hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 büyüdü. Özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında derinleşme stratejisi ile ihracat odaklı büyüme ivmesini koruyan Batıçim, dış pazarlardaki payını artırmayı sürdürüyor.

FİNANSAL GÖSTERGELERDE GÜÇLENME

Satış fiyatlarındaki stratejik artışlar, enerji maliyetlerindeki sıkı kontrol, alternatif yakıt kullanımının artırılması ve Batıliman’daki yatırımlar şirketin operasyonel ve finansal göstergelerini güçlendiriyor. Enflasyon muhasebesi uygulanmış TFRS sonuçlarına göre şirketin brüt kar marjı yüzde 11,7, FAVÖK marjı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış nominal TFRS verilerine göre brüt kar marjı yüzde 20, FAVÖK marjı yüzde 13, amortisman hariç brüt kar marjı ise yüzde 24 seviyesine ulaştı.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ

2025 yılı içerisinde duyurulan stratejik dönüşüm süreci kapsamında Batıçim, çimento faaliyetlerini Batısöke çatısı altında toplamayı planlıyor. Bu sayede daha yalın, etkin ve karlı bir organizasyon yapısı oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca, şirket gayrimenkuller üzerinde uzun vadeli planları dahilinde çeşitlendirilmiş projeler geliştirmeyi ve bu amaçla gayrimenkul fonları kurmayı amaçlıyor. Şirketin bağlı ortaklığı Batıliman’ın Aliağa’daki 65 bin metrekarelik arazisi üzerinde yıllık 2 milyon ton kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi için ÇED başvurularının tamamlanması hedefleniyor.

“GÜÇLÜ BİR FİNANSAL PERFORMANSLA KAPATACAGIZ”

2025 yılı ilk yarı sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, yılı güçlü bir finansal performansla kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Candaş, gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz güçlü performansın ardından, ikinci yarıda da aynı ivmeyi koruyarak bütçe hedeflerimizin üzerine çıkmayı amaçlıyoruz. Ciro, FAVÖK ve net karda öngörülen seviyelerin üzerinde sonuç elde etmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Stratejik dönüşüm sürecimiz, ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ve yatırımlarımızın katkısıyla yılın tamamını güçlü bir finansal ve operasyonel performansla kapatacağımıza inanıyoruz. Ege Bölgesi’nin köklü bir sanayi topluluğu olarak, istihdamdan tedarik zincirine ve liman operasyonlarına kadar bölge ekonomisine sağladığımız katkıyı her geçen gün artıracağız.”