Batik Tekstil 125 Milyon TL Borçlu

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BATIK’IN SATIŞ SÜRECİ

Patronlar Dünyası’nın haberine göre; geçmişte Tiffany&Tomato’yu 35 milyon dolara satan Ziyal Ailesi, Batik markasını 2020 yılında yaşanan ekonomik sorunlar neticesinde Mehmet Yılmaz’a ait Myglobe’a satmıştı. Türkiye genelinde hemen hemen her AVM’de yer alan büyük bir tekstil markası olan Batik, biriken borçları nedeniyle konkordato ilan etti.

HUKUKİ SÜRECİN DETAYLARI

Türkiye’nin en köklü hazır giyim markalarından biri olarak bilinen Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, aralık ayında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Şirketin mali durumunu incelemek üzere görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyeti, Batik’i bünyesinde bulunduran Myglobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verirken, Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı uzatılmadı.

Toparlanma sürecine giriş yapan Batik, 2024’te franchise fuarına katılarak yeni mağazalar için yatırımcılar arayışına girdi. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Batik, yeni sahibine de beklenen mutluluğu getirmedi. Şirketin toplam borcunun 125 milyon TL’yi aştığı, mahkeme kararıyla alacaklılar kurulunun oluşturulacağı öğrenildi.