Batılı Liderler, Gazze’deki Katliama Soykırım Diyemiyor

ULUSLARARASI TARTIŞMALARIN GÜNDEME GELMESİ

İsrail’in Gazze’de uzun süredir devam eden bombardımanları, uluslararası kamuoyunda “soykırım” tartışmalarını yeniden gündeme taşımakta. Birleşmiş Milletler yetkilileri ve insan hakları örgütlerinin yapmış olduğu uyarılara rağmen, bazı Batılı liderler bu konuda net bir duruş sergilemekten kacınıyor. Bu isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.

STARMER’IN SOYKIRIM AÇIKLAMASI ÜZERİNE SORULAR

Londra’da düzenlenen AB-İngiltere Zirvesi sonrası basın toplantısında Starmer’a, Gazze’deki kötüleşen duruma dair sorular yöneltildi. Sky News muhabiri Beth Rigby, “Birleşmiş Milletler’in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi’nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi gerektiği uyarısını yaptı. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?” diye sordu.

YANITSIZ KALMADI, KONUŞTU AMA TARİHİ TANIMLAMADAN UZAK

Starmer, soykırım konusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, Gazze’deki durumun “kabul edilemez” olduğunu belirtti. “Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

ABD’DEN DİPLOMATİK TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ

ABD yönetiminden ise dikkat çeken bir diplomatik adım geldi. Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı bildirime göre, Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katılmak üzere Vatikan’a giden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, başlangıçta Salı günü İsrail’e gitmeyi planlıyordu. Ancak, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarının başlaması üzerine Vance’in İsrail ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

İSRAİL’İN GAZZE’YE YENİ SALDIRILARI

Başkan Yardımcısı Vance, ziyaretin bu dönemde “Tel Aviv yönetimi ve bölge ülkeleri tarafından İsrail’in Gazze’ye yeni saldırılarını destekler nitelikte olabileceği” düşüncesiyle İsrail’e gitmeme kararı aldı. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde, Filistinlilere yönelik bombardıman ve tehdit içeren ilanların havadan atılması da dikkat çekmekte.

İSRAİL KARA SALDIRISINI DUYURDU

İsrail ordusu, “Gideon Savaş Arabaları” adını verdiği kara saldırısının başladığını duyurdu. Bu saldırı ile Gazze’nin tam olarak işgal edileceği açıklandı. Plan doğrultusunda, Gazze’nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım sağlayacak “toplama kampları” kurulacağı bilgisi yerel basına sızdı.

GIDA GİRİŞİ ONAYLANDI, KABİNE KÜRESEL BASKIYA MARUZ KALDI

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinin baskıları sonucunda Gazze’ye “kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini” onayladı.

TRUMP VE NETANYAHU İLİŞKİLERİ

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması ve Yemen’deki Husilerle ateşkese varılması, Trump ile Netanyahu arasındaki “soğuk rüzgarlara” işaret etmekte. Türk basınında, Trump’ın Netanyahu ile irtibatı kestiğine yönelik iddialar öne sürüldü.

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURUNDA İSRAİL YER ALMADI

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail’i dahil etmedi. Trump, Riyad’daki açıklamalarında Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını belirtse de İsraillilere bu konudaki görüşlerini sormadığını söyledi. Washington yönetiminin İsrail’i diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı bu durumla birlikte gündeme geldi.