Batılı Liderler, Gazze’ye ‘Soykırım’ Diyemiyor

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ BOMBARDIMANLARI TARTIŞMALARI GÜNDEME GETİRDİ

İsrail’in Gazze’de devam eden bombardımanları, uluslararası kamuoyunu “soykırım” tartışmalarıyla karşı karşıya bıraktı. Birleşmiş Milletler yetkilileri ve insan hakları örgütleri tarafından yapılan uyarılara rağmen, bazı Batılı liderler konuyla ilgili net bir tavır ortaya koymaktan kaçınıyor. Bunlardan biri de İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.

SOYKIRIM TARTIŞMASI

Londra’da yapılan AB-İngiltere Zirvesi sonrası Starmer’a Sky News muhabiri Beth Rigby, Gazze’deki kötüleşen duruma dair şu soruyu yöneltti: “Birleşmiş Milletler’in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi’nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?”

CEVAPSIZ KALDI

Starmer, soykırım sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, Gazze’deki durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Starmer, “Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz çünkü bu tahammül edilemez, kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

ABD’DEN DİPLomATİK ADIM

ABD yönetiminden farklı bir diplomatik duruş geldi. Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa 14. Leo’nun göreve başlama töreni için Vatikan’a gitmek üzere planladığı İsrail ziyaretini, Gazze’deki duruma bağlı olarak iptal etti. Vance, ziyaretinin bu dönemde “Tel Aviv yönetimi ve bölge ülkeleri tarafından İsrail’in Gazze’ye yeni saldırılarını destekler nitelik taşıyabileceği” endişesinin ardından gitmeme kararı aldığını ifade etti.

İSRAİL’İN YENİ SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerde, Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ilanları havadan atarken, Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun yeni kara saldırısının insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısını yaptı.

KARA SALDIRISI BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeyi hedefleyen “Gideon Savaş Arabaları” adı altında kara saldırısına başladığını duyurdu. Hükümet, bu saldırıyla Gazze’nin tamamını işgal etmeyi planlıyor. Bu plan çerçevesinde, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Filistinlilerin tahliye edileceği ve sınırlı insani yardım dağıtılacağı “toplama kampları” kurduğu yerel basın tarafından bildirildi.

BASKILAR SONUCU GIDA GIRIŞİNE İZİNLER VERİLDİ

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen baskının ardından Gazze’ye “kıtlığı önleyecek kadar temel gıda girişine izin verilmesini” onayladı.

TRUMP VE NETANYAHU ARASINDAKİ SOĞUKLUK

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması ve diğer gelişmeler, “Trump ile Netanyahu arasındaki soğukluğa işaret ettiği” şeklinde yorumlandı. İsrail basınında, Trump’ın Netanyahu ile teması kesme kararı aldığına dair iddialar yer aldı. Ayrıca, Hamas ile ABD arasında yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın serbest bırakıldığı bildirildi.

TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ VE İSRAİL’İN HARİÇTE KALMASI

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret ederken, İsrail’i bu turda dahil etmemişti. Trump, Riyad’da, İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Türkiye ve Suudi Arabistan ile görüşüp Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurdu. Ancak uçakta yaptığı açıklamada, bu konuda “İsraillilere fikrini sormadığını” sözlerine ekledi. Trump’ın bu gelişmelerin ardından Orta Doğu ziyaretine İsrail’i dahil etmemesi, Washington’un İsrail’i bölgesel diplomatik süreçlerin dışında tuttuğunu gösteriyor.