Batista Mendy İspanya’da Devam Edecek

BAŞARILI ORTA SAHA OYUNCUSU İSPANYA’DA KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig temsilcisi Trabzonspor’un yetenekli orta saha oyuncusu Batista Mendy, yeni bir macera için İspanya’nın Sevilla takımına transfer oluyor. Trabzonspor, Batista Mendy’nin satın alma opsiyonuyla birlikte Sevilla’ya kiralandığını resmen duyurdu.

TRANSFER DETAYLARI VE KİRALAMA ÜCRETİ

Sevilla, Mendy’nin kiralanması için Trabzonspor’a 250 bin euro ödenecek. Ayrıca, yapılan anlaşmada Sevilla’nın 7 milyon euro karşılığında Mendy’yi satın alma opsiyonuna sahip olmasının yanı sıra 250 bin euro da bonus ödemesi yer alıyor. Karadeniz ekibi, olası bir transferin ardından oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

BORDO-MAVİLİLERDEKİ PERFORMANSI

İki sezon önce Trabzonspor’a katılan Mendy, Bordo-mavililerle 83 maça çıktı ve bu süre zarfında 3 gol atıp 3 asist gerçekleştirdi.