Batista Mendy Sevilla’ya geçiyor!

BATISTA MENDY SEVILLA’YA TRANSFER OLUYOR

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Trabzonspor’un yetenekli futbolcusu Batista Mendy, Sevilla takımına transfer oluyor. Sevilla ile Trabzonspor, Mendy’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı ve Mendy, sağlık kontrolü için İspanya’ya davet edildi.

KİRALIK ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor ve Sevilla arasındaki görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldı. Batista Mendy, Sevilla’ya satın alma opsiyonu bulunan bir kiralık anlaşmasıyla katılacak. Ancak Trabzonspor, oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu talep etmekte başarısız olunca, bu durum transferin kritik bir noktasını oluşturdu. Mendy’nin Sevilla’ya gitmek konusundaki ısrarı ise transferin gerçekleşmesini hızlandırdı.

Batista Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor formasıyla 43 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 2 gol atan Mendy, 2 de asist ile dikkat çekti.