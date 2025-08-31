Batista Mendy Sevilla’ya geçiyor!

TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Batista Mendy, Sevilla’ya transfer oluyor. İki kulüp, Batista Mendy’nin transferi konusunda anlaşmaya vardı ve Mendy, sağlık kontrolü için İspanya’ya davet edildi.

KİRALIK ANLAŞMA AÇIKLAMASI

Trabzonspor ve Sevilla arasında yapılan müzakerelerin sonuçlandığı belirtildi. Mendy, Sevilla’ya satın alma opsiyonu içeren bir kiralık anlaşmasıyla geçecek.

Trabzonspor, oyuncunun kiralanması sırasında zorunlu satın alma opsiyonu koydurmaya çalıştı ama Sevilla ile bu konuda uzlaşamadı. Mendy’nin Sevilla’ya gitme konusundaki kararlılığı, transferin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı.

TRABZONSPOR’DAKİ PERFORMANSI

Batista Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor formasıyla 43 resmi maça çıktı. Bu süreçte 2 gol atmayı ve 2 asist yapmayı başardı.