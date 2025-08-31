Batista Mendy, Sevilla’ya Kiralanıyor!

TRANSFER GELİŞMELERİ

Trabzonspor’un önemli futbolcusu Batista Mendy, Sevilla’ya geçiş yapıyor. İki kulüp, Mendy’nin transferi konusunda mutabakata vardı ve oyuncu sağlık kontrolü için İspanya’ya çağrıldı.

KİRALIK ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor ile Sevilla arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı. Batista Mendy, Sevilla’ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak Trabzonspor, bu oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu talep etti. Sevilla ile bu konuda bir uzlaşma sağlanamadı ve Mendy, Sevilla’ya transfer olmaya ısrar ediyor.

MENDY’NİN PERFORMANSI

Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor ile 43 resmî karşılaşmada sahaya çıkarak 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Bu performansı, onun bir başka takıma transfer olmasında etkili oldu.