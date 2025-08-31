Spor

Batista Mendy, Sevilla’ya Kiralanıyor!

batista-mendy-sevilla-ya-kiralaniyor

TRANSFER GELİŞMELERİ

Trabzonspor’un önemli futbolcusu Batista Mendy, Sevilla’ya geçiş yapıyor. İki kulüp, Mendy’nin transferi konusunda mutabakata vardı ve oyuncu sağlık kontrolü için İspanya’ya çağrıldı.

KİRALIK ANLAŞMA DETAYLARI

Trabzonspor ile Sevilla arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı. Batista Mendy, Sevilla’ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak Trabzonspor, bu oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu talep etti. Sevilla ile bu konuda bir uzlaşma sağlanamadı ve Mendy, Sevilla’ya transfer olmaya ısrar ediyor.

MENDY’NİN PERFORMANSI

Mendy, 2024-25 sezonunda Trabzonspor ile 43 resmî karşılaşmada sahaya çıkarak 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Bu performansı, onun bir başka takıma transfer olmasında etkili oldu.

ÖNEMLİ

Manşet

Batista Mendy Sevilla’ya geçiyor!

Trabzonspor'un önemli oyuncularından Batista Mendy'ye Sevilla'dan resmi teklif yapıldı. Anlaşma sağlandı; Mendy, sağlık kontrolleri için İspanya'ya gidecek.
Ekonomi

Petrol Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Brent petrol, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a ek gümrük vergileri getirmesi ve yaz seyahatinin bitmesiyle düşüşe geçti, ağustosta 4 dolardan fazla değer kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.