“Batman, 20 Bin Dosya İle Zirvede.”

Son dönemde dolandırıcılık olayları artarak devam ediyor ve çeşitli taktikler ile vatandaşlar hedef alınıyor. Bu süreçte bilinen yöntemler bile bir anlık dikkatsizlikle dolandırıcıların avantajına dönüşüyor. Özellikle son zamanlarda sıkça uygulanan bir yöntem, başkaları adına banka hesapları açmak. Batman ise bu yöntemde Türkiye genelinde en yüksek vaka sayısına sahip.

Vaka Sayısı 20 Bine Yaklaştı

Batman’da başkalarının banka hesaplarını kullanarak ‘bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla açılan dosya sayısı, son 1,5 yıl içinde 20 bine yaklaşmış durumda. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, dolandırıcıların özellikle gençleri küçük miktarlarla kandırarak kurban seçtiğini belirterek, “Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve hem bölgede hem de Batman’da gençlerin mağduriyetine yol açıyor” diye aktarıyor. Özellikle lise mezunu veya üniversiteye hazırlanan gençler hedef alınıyor ve onlara, “birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak” denerek ikna ediliyor.

Bundan Sonrası Çok Daha Vahim

Çakan, bu kartları ele geçiren dolandırıcıların genellikle batıda bulunan şebekeler olduğunu ifade ediyor. “Bu kart bilgileri onlara ulaştırılıyor. Onlar, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanları dolandırarak, o dolandırdıkları paraları kartlara aktarıyorlar. Daha sonra bilinmeyen kripto hesaplara para transferi yapılıyor. Takibi mümkün değil fakat sonuçta muhatap, kart sahibi oluyor ve birçok soruşturma açılıyor” diye devam ediyor. Bu durum, gençlerin hayatını olumsuz etkileyen çok sayıda sonuç doğuruyor. İçlerinde öğrenci, doktor, avukat ve öğretmen olan gençler, bu sorun nedeniyle mesleklerinden olma riski ile karşılaşıyor.

Bu Konuda Mutlaka Bir Yasal Düzenleme Şart

Baro Başkanı Çakan, ebeveynlerin de bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Ebeveynlerin çoğu, gençlerin kart verip vermediği hakkında bilgi sahibi olmuyor. Çocukların durumu anladıkları zaman, genellikle bir mahkeme celbi veya savcılık celbi ile karşılaşılıyor. Çakan, ebeveynlere çağrıda bulunarak, “Lütfen çocuklarınıza sorun, kimseye kart vermişler mi? Sağlam bir iletişim kurmalılar. Aksi halde, altından kalkamayacakları bir durumla karşılaşacaklar” diyor. Ayrıca, ebeveynlerin durumu adli mercilere bildirmeleri gerektiğini belirtiyor.

Gençlerin gelecekte iş bulma konusunda zorluk yaşayabileceklerini anlatan Çakan, “Bu gençlerimiz ileride iş sahibi olamayacaklar ya da mesleki açıdan olumsuz durumlarla karşı karşıya kalacaklar” uyarısını yapıyor. Dolandırıcılıkla mücadelede tüm kuruluşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguluyor ve yasal bir düzenlemenin şart olduğunu belirtiyor. Gençlerin geleceğinin karartılmaması gerektiğini, bu nedenle hep birlikte hareket edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.