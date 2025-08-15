Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

BATMAN BELEDİYESİ YENİ ARAÇLARLA FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Batman Belediyesi, düzenlenen bir etkinlikle araç filosuna 3 adet körüklü otobüs ekliyor. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, otobüs aktarma istasyonunda gerçekleştirilen törene katıldı. Bu yeni otobüsler ile birlikte şehir içi toplu taşıma filosundaki otobüs sayısı toplamda 90’a ulaştı.

KALİTE VE HİJYEN ÖN PLANDA

Vali Canalp, yaptığı açıklamada, araç ve hizmet kalitesinde önemli bir artış elde edildiğini vurguladı. Batmanlılara en kaliteli otobüsleri sunduklarını ifade eden Canalp, “Yaz aylarında güçlü klima sistemleriyle konforu, otobüs yıkama istasyonumuz sayesinde ise her sefer öncesinde hijyeni sağlıyoruz. Böylece halkımıza konforlu ve temiz bir ulaşım imkanı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

ÜCRETLERİ UYGUN TUTMA ÇABASI

Vali Canalp, belediyenin bu hizmet nedeniyle her ay zarar ettiğini belirtti ancak “Halkımız uygun fiyatla seyahat edebilsin diye bu zararı başka gelir kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Türkiye’de Batman otobüsleri kalite ve fiyat açısından öne çıkıyor.” dedi. Bu açıklamalar, belediyenin ulaşım hizmetlerini daha erişilebilir kılma çabasını ortaya koyuyor.