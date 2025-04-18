Batman AFAD Tatbikat Gerçekleştirdi

AFAD TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afetlere daha etkili ve profesyonel müdahale sağlamak amacıyla Hasankeyf ilçesinin engebeli arazisinde kapsamlı bir tatbikat düzenledi. 18 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen özel eğitimde, doğada ip teknikleri kullanarak erişim, istasyon kurma ve yüksek noktalardan güvenli iniş gibi hayati beceriler uygulamalı olarak test edildi.

EKİP KOORDİNASYONU ARTIRILDI

Batman AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan’ın katılımıyla gerçekleşen tatbikat, ekip üyelerinin zorlu koşullara uyum sağlama yeteneklerini ve koordinasyon becerilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefledi. Hasankeyf’in doğal yapısı içerisinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve teknik eğitimler, ekiplerin sahada hızlı ve etkili karar alma yeteneklerini güçlendirdi.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIK SÜREÇLERİ

Afet anlarında saniyeler içinde kritik müdahalelerin nasıl yapılacağını deneyimleme fırsatı sunan Batman AFAD yetkilileri, afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir toplum için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.