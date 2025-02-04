More
Gündem

Batman Barajı Kurudu, Mezarlar Ortaya Çıktı

batman-baraji-kurudu-mezarlar-ortaya-cikti

BATMAN BARAJI’NDA KURUMA HIZLANIYOR

Batman Barajı, istenmeyen bir noktaya gelirken, 25 yıl önce sular altında kalan mezarlıklar ortaya çıkmaya başladı. Son dönemlerde yoğun bir şekilde hissedilen kuraklık, Batman Barajı’nda su seviyesinin düşmesine neden oldu. Batman Çayı üzerinde, sulama, taşkın önleme ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen baraj, enerji üretimine Eylül 2003’te başladı.

SULAR ALTINDA KALAN MEZARLIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine yol açtı ve 25 yıl önceki mezarlıkları gün yüzüne çıkardı. Bu duruma dikkat çeken çevredeki vatandaşlar, bir yıl önce baraj gölünün bulunduğu bölgelerin şimdi adeta çöle döndüğünü ifade ediyor. Daha önce balık tutulan gölden eser kalmadığını belirten köylüler, “Burada mezarlıklar vardı. Baraj suları yükselince sular altında kalmıştı. Bu yıl gün yüzüne çıktı. Normalde Mayıs-Haziran aylarında buralar dolu bir baraj olurdu, şimdi kar ve yağmurların yağmaması nedeniyle kurak bir mevsim yaşıyoruz” diyor.

KURU MEVSİMLER İNŞALLAH DEĞİŞİR

Küçüklüğünden beri çevresindeki köyde yaşayan gençlerden biri, isim vermeden yaşadıklarını aktarıyor. “Biz buraya her yıl gelir yüzer ve balık tutardık. Şu görülen yerlere kadar sular çıkardı. Her yer sularla kaplıydı. Ancak bu yıl kar ve yağmur yağmadığı için buralar kurudu. Kuraklık endişesi yaşıyoruz. Bu köy mezarlığı da tamamen sular altında kalmıştı. Yine gün yüzüne çıktı,” diyor. Bu durum, yerel halkın gelecekte su kaynağı ile ilgili kaygılarını artırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ege İçin Volkanik Tsunami Uyarısı

Prof. Dr. Serkan Irmak, olası volkanik patlamaların Türkiye ve Yunanistan için eşit tehlike oluşturduğunu, tsunaminin Türkiye kıyılarına ulaşabileceğini belirtti.
Flaş

Tatlıpınar’ın Temizlik Başarısı Örnek Oluyor

Amasya'nın Tatlıpınar köyünde geri dönüşüm kutuları sayesinde atıklar düzgün toplanıyor. Köy sakinleri, "Türkiye'nin en temiz köyü" unvanıyla çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.