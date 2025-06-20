Batman Belediyesi, Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti

BELEDİYE UYARILARI

Batman Belediyesi, artan hava sıcaklıkları ile birlikte süs havuzları ve sulama kanallarında yaşanabilecek boğulma vakaları hakkında vatandaşları uyarıyor. Yapılan açıklamada, yaz aylarının mevsim normallerinin üstüne çıkması sebebiyle çocukların serinlemek için süs havuzları ve sulama kanallarına girmesinin hayati risk taşıdığı ifade ediliyor. Ailelerin bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği belirtiliyor.

RİSKLİ ALANLARIN TANIMI

Kent genelindeki parklar içinde görselliği artırmak amacıyla inşa edilen süs havuzları ve Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait açık sulama kanallarının yüzme amacıyla kullanılmaması gereken riskli alanlar olduğuna dikkat çekiliyor. Süs havuzları içerisinde yer alan su sirkülasyon motorları ve aydınlatma sistemleri nedeniyle elektrik kaçağı ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Görünürde zararsız olan bu yapay havuzların, çocuklar için ciddi tehlikeler barındırdığı açıklanıyor.

GÜVENLİ YÜZME ALANLARI

Özellikle yaz aylarında debisi değişkenlik gösteren sulama kanallarında ani su yükselmeleri, güçlü akıntılar ve kaygan zemin gibi faktörlerin boğulma vakalarına yol açabileceği vurgulanıyor. Çocukların güvenli ortamlarda serinlemesi ve yüzme öğrenmesi adına Belediye Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı spor kompleksinin hizmet verdiği kaydediliyor. Ayrıca, merkezlerde gerçekleştirilen yüzme kurslarının eğitici ve güvenli bir ortam sağladığı belirtiliyor.