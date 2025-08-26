Batman Belediyesi Denetim Ekipleri Aktif!

Haberler

DENETİMLER ŞEHİR İÇİ HİJYENİ ARTIRIYOR

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali ve marketlerde kapsamlı denetimler yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otogar alanındaki denetimlerde, araç park alanlarının işgal edilmemesi için önlemler alındı ve vatandaşların ulaşım güzergahlarının düzenli bir şekilde kullanılmasını sağladı.

DİLENCİLİKLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ekipler, otogar çevresinde dilenciliğe karşı da uygulamalar gerçekleştirdi. Kent genelinde eş zamanlı yürütülen denetimlerde, 6 ekip ve 28 personel, 98 markette hijyen koşulları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, kasa fiyatlarıyla raf etiketleri arasındaki uyumu kontrol etti. Zabıta ekiplerinin, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Daha Fazlası!

