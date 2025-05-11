Batman Belediyesi Sinek Sorununa Çözüm Üretiyor

BELEDİYEDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Batman Belediyesi, vatandaşların “sinek ve sivrisinek” artışıyla ilgili şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yıl boyunca şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Son günlerde artan şikayetlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu durumun sanıldığı gibi sivrisinek değil, buğday biti, güve ve cüce ağustos böceği gibi tarımsal haşerelerden kaynaklanıyor.”

HAŞERELERİN TANIMI

Açıklamada, özellikle mısır tarlalarında yoğun olarak görülen haşerelerin zirai mücadele kapsamında ele alınması gerektiği vurgulandı. “Bu tür zararlılar ilaçlama programımızda yer almıyor. Buğday biti, güve ve cüce ağustos böceği gibi tarım kaynaklı haşereler, sinek ya da sivrisinekle karıştırılmamalıdır.” denildi.

VAHŞİ SULAMA SORUNU

Mısır tarlalarında hala yaygın olarak vahşi sulama yönteminin kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu yöntem yasak olmasına rağmen bölgede devam ediyor. Vahşi sulama, bataklık ve larva alanlarının oluşmasına neden oluyor.” ifadeleri yer aldı. Çiftçilere, vahşi sulama yerine damla sulama sisteminin tercih edilmesi ya da haftada iki gün planlı sulama yapılması önerildi.