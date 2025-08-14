Batman Belediyesince 194 Etkinlik Düzenlendi

BAŞARILI ETKİNLİK PERİYODU

Batman Belediyesinin düzenlediği etkinlikler bu yıl önemli bir başarı gösterdi. 9 ay içinde toplamda 194 sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilerek, bu etkinliklere katılan kişi sayısı 503 bin 452 oldu. Etkinlikler, 4 Kasım 2024 ile 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edildi.

DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Ücretsiz olarak yapılan etkinliklerin kapsamı oldukça genişti. Bu süreç içerisinde 2 festival, 45 konser, 23 çocuk tiyatrosu, 4 yetişkin tiyatrosu, 6 film gösterimi, 19 aile okulu ve söyleşisi, 7 illüzyon gösterisi, 2 yarışma, 44 çocuk etkinliği, 16 dengbej programı, 4 animasyon çizgi film gösterimi, 6 koro konseri, 5 kültürel gezi ve 11 park şenliği düzenlendi. Böylece, toplumun farklı kesimlerine hitap eden zengin bir etkinlik yelpazesi sunuldu.

KÜLTÜR VE SANATTA SÜREKLİLİK VAADİ

Yapılan açıklamalarda, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşması için çalışmaların sürdüğü ve bu çabaların devam edeceği ifade edildi. Belediye, etkinliklerin aralıksız olarak toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmaya devam edeceğini belirtti.