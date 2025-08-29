Haberler

Batman Belediyesince Cami Temizliği Yapıldı

CAMİ VE KURS TEMİZLİĞİNE YOĞUNLAŞILDI

Batman Belediyesi, cami, Kur’an kursu ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in talimatlarıyla, halkın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu çalışmalara başladı.

Bu çalışmalar dahilinde, 180 cami, 8 Kur’an kursu ve 30 mescidin halıları yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bu süreç, halkın dini görevlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yerine getirmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

