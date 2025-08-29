Batman Belediyesince Cami Temizliği Yapıldı

CAMİ VE KURS TEMİZLİĞİNE YOĞUNLAŞILDI

Batman Belediyesi, cami, Kur’an kursu ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp’in talimatlarıyla, halkın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu çalışmalara başladı.

Bu çalışmalar dahilinde, 180 cami, 8 Kur’an kursu ve 30 mescidin halıları yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bu süreç, halkın dini görevlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yerine getirmesine katkı sağlamayı hedefliyor.