Batman Belediyesince Tekstil Fabrikalarına Denetim Yapıldı

BATMAN BELEDİYESİNDEN TEKSTİL FABRİKALARINA DENETİM

Batman Belediyesinin gerçekleştirdiği geri dönüşüm denetimleri, kentin tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalara yönelik düzenlendi. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkentte bulunan fabrikalarda denetimlerde bulundu.

ATIK YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Denetimlerde, ekipler işletme yetkililerine üretim süreçlerinde oluşan fire ve kırpıntıların ayrı bir şekilde toplanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca katma değerli ürünlerin israfını önlemek amacıyla işletmelerin daha dikkatli davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Açıklamada, atıkların geri dönüşümü sayesinde çevresel zararın azaltıldığı belirtildi.

Ayrıca, kaynakların verimli kullanımıyla sera gazlarının düşürülmesi ve karbon ayak izinin azaltılması açısından yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağı ifade edildi. Bu çabaların, hem çevre hem de ekonomi açısından önemli sonuçlar doğuracağı kaydedildi.