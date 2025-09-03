Batman Belediyesince Yıkım Gerçekleştirildi

BATMAN BELEDİYESİNDEN RÜHSATSIZ YAPILARA MÜDAHALE

Batman Belediyesi, ruhsatsız olarak inşa edilen 2 katlı bir yapıyı yıktı. Belediyeden gelen bilgiye göre, şehirde sağlıklı ve güvenli bir çevre yaratmak amacıyla, imar kirliliği yaratan kaçak yapılara karşı olan mücadele devam ediyor.

TILMERC MAHALLESİ’NDE YIKIM GERÇEKLEŞTİ

Bu çerçevede, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Tılmerc Mahallesi’nde hazine arazisinde yapım aşamasındaki ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi. Belediyenin açıklamasında, kaçak yapılarla mücadelenin aralıksız bir şekilde süreceği ifade edildi.