Batman Belediyesince Yıkım Gerçekleştirildi

BATMAN BELEDİYESİNDEN RÜHSATSIZ YAPILARA MÜDAHALE

Batman Belediyesi, ruhsatsız olarak inşa edilen 2 katlı bir yapıyı yıktı. Belediyeden gelen bilgiye göre, şehirde sağlıklı ve güvenli bir çevre yaratmak amacıyla, imar kirliliği yaratan kaçak yapılara karşı olan mücadele devam ediyor.

TILMERC MAHALLESİ’NDE YIKIM GERÇEKLEŞTİ

Bu çerçevede, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Tılmerc Mahallesi’nde hazine arazisinde yapım aşamasındaki ruhsatsız 2 katlı betonarme yapının yıkımı gerçekleştirildi. Belediyenin açıklamasında, kaçak yapılarla mücadelenin aralıksız bir şekilde süreceği ifade edildi.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

