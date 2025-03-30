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Batman Beşiri’de Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

KAZA ANINDAKİ DURUM

Batman’da Beşiri ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay, İki Köprü girişinde meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle birlikte araç yol kenarına savrulup takla attı.

YARALININ KURTARILMASI

Otomobilin içinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandı. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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