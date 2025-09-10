Batman Çayı’nda 250 Metre Hayalet Ağ

HAYAL HAZIRLA TUTULAN AĞLAR

Batman Çayı’nda gerçekleştirilen sualtı ve su üstü taramalarında, doğal yaşamı tehdit eden yaklaşık 250 metre uzunluğunda hayalet ağ bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çayda yasaklı yöntemlerle balık avlayanlara karşı bir operasyon başlattı.

DEVRIYE FAALİYETLERİNDE SAL BELİRLENDİ

Bu çerçevede, merkeze bağlı Balpınar beldesinde yapılan devriye çalışmaları sırasında, çay kenarındaki çalıların arasında gizlenmiş bir sal belirlendi. Salda yapılan incelemelerde, kaçak yöntemlerle balık avlandığı tespit edildi.

SU ALTI ARAMALARI VE CANLILARIN KORUNMASI

Yapılan su altı taramasında, suya atılmış olan yaklaşık 250 metre hayalet ağ çıkarıldı ve ağa takılan canlı balıklar, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Ele geçirilen ağ ise tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.